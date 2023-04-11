Иркутский депутат Госдумы о бюджетном кризисе в регионах: «Обвал по доходам 50%»

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Иркутский депутат Госдумы о бюджетном кризисе в регионах: «Обвал по доходам 50%»
11 Апр 2023, 13:25

В регионах могут возникнуть проблемы с выплатами бюджетникам, заявил иркутский депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ). Он предупредил федеральные власти о резком падении доходов региональных бюджетов.

«Тяжелая ситуация с доходами складывается в регионах. Консолидированной информации пока нет, но из того, что мы слышим от коллег по региональным парламентам, обвал по доходам за три месяца составил 50% и более в зависимости от региона, — заявил Щапов на пленарном заседании Госдумы. — При этом часть имевшихся на счетах средств была списана по закону о едином налоговом счете. Лимитов казначейских кредитов [из бюджета РФ] не хватает, а банковские кредиты не всегда доступны».

«Можно предположить, что именно поэтому появилась информация о том, что могут возникнуть проблемы с выплатами зарплат бюджетникам, — добавил Щапов. — Мы считаем недопустимыми любые задержки и считаем совершенно неудовлетворительным объяснение, которое по этой проблеме выдал Минфин. Оно построено по принципу: „всё хорошо, регионы справятся, деньги у них есть“».

Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина Р Ф, был исполнен с дефицитом в 2,4 трлн рублей. Закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит в размере в 2,93 трлн рублей.

Доходы бюджета сократились сразу на 21% по сравнению с январем-мартом 2022 года (до 5,6 трлн), а расходы выросли на 34% (до 8 трлн).


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