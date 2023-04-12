Кто из сибирских депутатов Госдумы решил поражать военнообязанных россиян в правах

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Госдума одобрила серьезное поражение в правах тех россиян, которые не захотят приходить в военкоматы по повесткам, в том числе электронным. Причем онлайн-повестки считаются доставленными даже, если человек их не видел. Не поддержали документ часть коммунистов, а воздержался только один депутат, помощником которого был убитый z-блогер Владлен Татарский.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении правил призыва в армию. Он приравнивает повестки, полученные через госуслуги, к бумажным.

• В России появится электронный реестр повесток, и повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в этом реестре. Если же она еще и направлена в личный кабинет на сайте госуслуг, то будет считаться врученной сразу после появления в личном кабинете.



• С момента «вручения» повестки военнообязанный лишается возможности выезда за границу. Причем не так важно, что это за повестка — ограничения могут ввести при любой причине вызова, даже если из-за «сверки документов». Более того, решение принимает лично военком без суда.



• Если военнобязанный не пришел в военкомат в течение 20 дней, его могут лишить водительских прав, возможности регистрировать недвижимость и автомобили, брать кредиты, открывать ИП и становиться самозанятым.



• Региональные власти смогут дополнительно лишать «уклонистов» льгот, пособий и социальных выплат.



• Данные о гражданах в военкоматы должны будут передавать МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации), ФНС, следственные органы, суды, Фонд пенсионного и социального страхования, местные и федеральные органы власти, больницы, ЦИК и вузы.

Все эти поправки появились в законопроекте о почтовой рассылке повесток, внесенном еще в 2018 году. Затем его приняли во втором чтении в феврале 2022 года, но теперь каким-то образом вернули во второе чтение и изменили поправки (такой нормы в регламенте Госдумы журналистам найти не удалось). Более того, документ появился в электронной базе Госдумы за несколько часов до голосования, что противоречит регламенту, обращали внимание депутаты от КПРФ.

Тем не менее, в итоге 394 депутата проголосовали в третьем чтении «за». Только один воздержался — эсер Дмитрий Кузнецов, помощником которого числился недавно убитый Владлен Татарский.

Всего за документ не голосовали 55 депутатов, то есть более 12% парламента. Среди них — независимые Евгений Марченко и Оксана Дмитриева, которая точно была в зале в момент обсуждения документа. Не голосовали в третьем чтении и коммунисты Алексей Куринный, также обсуждавший поправки в документ, Михаил Матвеев, Нина Останина, Вячеслав Мархаев (Бурятия), Олег Смолин (Омская область), Анжелика Глазкова (Алтайский край) и другие. Все они были на пленарном заседании. Также не голосовали единоросс Виталий Брыкин, эсер Валерий Гартунг, Сардана Авксентьева («Новые люди») и Юрий Напсо (ЛДПР), которые, судя по электронной системе Госдумы, нажимал кнопки по предыдущим вопросам.

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали избранные от Сибири депутаты.

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область («Единая Россия) — за.

Ренат Сулейманов (КПРФ) — за.

Александр Аксёненко («СРПЗП») и Дмитрий Савельев («ЕР») — не голосовали.

Омская область:

Оксана Фадина («ЕР») — за.

Андрей Алёхин, а также Виктор Соболев, который представляет и Томскую область (КПРФ) — за.

Александр Ремезков («СРПЗП») — за.

Игорь Антропенко («ЕР») и Олег Смолин (КПРФ) — не голосовал.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев, Вячеслав Петров, Олег Матвейчев и Михаил Киселёв («ЕР»), Алексей Диденко (ЛДПР) — за.

Николай Новичков («СРПЗП») — не голосовал.



Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов («ЕР»), который также представляет Республику Алтай — за.

Александр Терентьев («СРПЗП»), представляющий также Новосибирскую область — за

Мария Прусакова (КПРФ) — за.

Анжелика Глазкова (КПРФ), которая представляет также Республику Алтай и Туву — не голосовала.



Республика Алтай:

Роман Птицын («ЕР») — за.

Красноярский край:

Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер и Шолбан Кара-оол («ЕР»), который представляет еще и Туву с Хакасией — за.

Иван Бабич (КПРФ), представляющий также Хакасию и Томскую область — за.

Артур Чилингаров («ЕР»), который представляет Хакасию и Туву — не голосовал.

Хакасия:

Сергей Сокол («ЕР») — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар («ЕР») — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский и Мария Василькова («ЕР») — за.

Сергей Левченко, Михаил Щапов (КПРФ) — за.

Георгий Арапов («Новые люди»), который представляет также Бурятию и Якутию — за.

Бурятия:

Николай Будуев, Вячеслав Дамдинцурунов («ЕР») — за.

Вячеслав Мархаев (КПРФ) — не голосовал.

Забайкалье:

Александр Скачков, Андрей Гурулёв («ЕР»), Роза Чемерис («Новые люди») и Юрий Григорьев («СРПЗП») — за.

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