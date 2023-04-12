Новосибирская прокуратура требует 1 млн рублей с мэрии в пользу пострадавшей от гололеда

© Кирилл Канин
Новосибирская прокуратура требует 1 млн рублей с мэрии в пользу пострадавшей от гололеда
12 Апр 2023, 08:33

Новосибирская прокуратура проверила информацию об увеличении гололёдных травм из-за плохой уборки города. Итогом стали не только представления и административные дела, но и обращение в суд за миллионной компенсацией, а также направление материалов для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает областная прокуратура, руководителям управляющих организаций и муниципальных учреждений прокурорами районов Новосибирска внесено 22 представления (в итоге выполнены противогололедные мероприятия на 41 улице и придомовой территории, 6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности), возбуждено 9 административных дел (два человека привлечены к ответственности, назначены штрафы на общую сумму 30 тыс. рублей, остальные дела находятся на рассмотрении).

Прокуратура Центрального района также подала иск к мэрии о взыскании в пользу местной жительницы компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей за травму, полученную при падении на льду.

Прокуратурой Калининского района в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц управляющей компании по факту получения тяжелой травмы несовершеннолетним. Причиной, как полагают прокуроры, стало ненадлежащее содержание придомовой территории, а именно неочистка от снега и льда лестницы многоквартирного дома.


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