Миллионы украли на ремонте больницы в Иркутской области

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Миллионы украли на ремонте больницы в Иркутской области
12 Апр 2023, 10:55

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о крупном хищении из бюджета. Деньги предназначались на ремонт больницы.

Государственная Нижнеудинская районная больница заключила контракт на ремонт здания с «одной из коммерческих организаций» Иркутской области. Но руководитель компании не выполнил работы в полном объеме, похитив не менее 25 млн рублей, сообщили в СК РФ по региону 12 апреля.

Название компании не уточняется. Но, по данным сайта госзакупок, в 2020 году было заключено три контракта на ремонт: один с АО «Четыре стихии» (на 12,8 млн), еще два — с И П Ариф Ибатов (на 16,7 и 53,2 млн рублей соответственно). Судя по карточке последнего контракта с Ибатовым, никаких претензий у заказчика перед оплатой работ не было.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК (производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).


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