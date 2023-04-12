Бензин для населения закончился в одном из крупных красноярских поселений

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Бензин закончился для розничной продажи в одном из самых северных населенных пунктов России — Хатанге Красноярского края. Топливо оставили только для спецслужб.

«В Хатанге закончился бензин для розничной продажи. Его отпуск населению остановлен с 6 апреля. В связи с этим депутаты местного сельсовета собрали экстренное заседание сессии, на котором подготовили обращение в адрес правительства и законодательного собрания Красноярского края, а также районных властей с просьбой принять во внимание сложившуюся ситуацию», — рассказал депутат заксобрания Александр Глисков в своем телеграм-канале.

Как следует из обращения депутатов, всего в Хатангском сельсовете проживают более 5,3 тыс. человек. Из них в селе Хатанга — более 2,5 тыс.

«По состоянию на 6 апреля 2023 года бензин на АЗС имеется в объеме 53,68 тыс. литров, который зарезервирован для спецслужб. Розничная продажа бензина на АЗС в селе Хатанга с 6 апреля 2023 года приостановлена. Анализ потребности бензина: до навигационного периода необходим объем не менее 80 тонн. Завоз автотранспортом в данный период невозможен в виду отсутствия транспортного сообщения», — говорится в обращении депутатов сельсовета.

Бензин нужен жителям для снегоходов и моторных лодок для покупки и доставки еды, медикаментов и других товаров. По слова Глискова, уже практически сообщилось сообщение между поселками.

«В связи с отсутствием бензина на территории Хатанги наблюдается рост социальной напряженности», — отметили депутаты.

«Неофициально озвучиваются две возможные причины, по которым в поселении закончился бензин. Первая причина может заключаться в том, что в прошлую навигацию в Хатангу завезли недостаточное количество топлива, вторая причина, возможно, в том, что кто-то в частном порядке выкупил с АЗС очень большой объём бензина», — уточнил Александр Глисков.

Хатанга — это порт и один из самых северных населенных пунктов в России. В селе есть аэропорт.