Мост перекрыли в Новосибирске из-за погони за КамАЗом

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Мост перекрыли в Новосибирске из-за погони за КамАЗом
12 Апр 2023, 09:40

В Новосибирске перекрыт мост через Обь. Полицейские пытались задержать грузовик.

Полиция перекрыла Димитровский мост 12 апреля, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«Сотрудники ГИБДД полностью перегородили проезд в сторону площади Энергетиков. Судя по кадрам, присланным нашим подписчиком, несколько экипажей ДПС преследуют КамАЗ, прорывающийся на левый берег», — сказано в посте.

Позже стало известно, что водителя КамАЗа задержали.


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