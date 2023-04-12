Мост перекрыли в Новосибирске из-за погони за КамАЗом
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В Новосибирске перекрыт мост через Обь. Полицейские пытались задержать грузовик.
Полиция перекрыла Димитровский мост 12 апреля, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
«Сотрудники ГИБДД полностью перегородили проезд в сторону площади Энергетиков. Судя по кадрам, присланным нашим подписчиком, несколько экипажей ДПС преследуют КамАЗ, прорывающийся на левый берег», — сказано в посте.
Позже стало известно, что водителя КамАЗа задержали.
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