Новосибирские и московские врачи написали ФАРМАльный диктант

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В России впервые прошел ФАРМАльный диктант. Проект от создателей Тотального диктанта и компании Renewal показал, что плохой почерк врачей — это совсем не закономерность.

Первый ФАРМАльный диктант написали в Новосибирске и Москве. Одной из задач была заявлена борьба с мифом о том, что у всех медработников обязательно должен быть неразборчивый почерк.

«Плохой почерк у врачей — это совсем не закономерность. Мне с детства говорили, что он у меня некрасивый. Кроме прочего, я левша, поэтому у меня с ним двойная проблема. Но у меня очень много коллег с замечательным, почти каллиграфическим почерком», — отметил хирург, эндоскопист Алексей Райц, который диктовал текст в Новосибирской областной больнице.

По словам исполнительного директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, акцию могут расширить в будущем.

«Мы понимаем, что у наших медиков и фармацевтов мало свободного времени, и хотели бы, чтобы они проводили его интересно и с пользой для себя. ФАРМАльный диктант объединил специалистов в комфортной для них атмосфере, подарив при этом возможность поучаствовать в масштабном всероссийском проекте в рамках специальной площадки, организованной именно для них», — отметил директор по маркетингу фармкомпании Renewal Денис Лубов.



В Москве диктант прошел в Сеченовском университете.