Забайкальский мобилизованный получил штраф за потерю автомата
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Мобилизованный из Забайкалья признан виновным в потере автомата. Он оставил его в казарме, но потом оружие почему-то оказалось в подвале.
Борзинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное Алексея Федорова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 384 УК (утрата военного имущества), говорится в карточке дела.
Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемый был мобилизован 22 сентября 2022 года. В октябре он оставил свой автомат АК-74М в казарме.
«После того, как подсудимый покинул казарму, где оставил закрепленное за ним оружие без присмотра и охраны, указанный автомат был утрачен. В декабре 2022 года, в ходе проведения следственных действий автомат Калашникова АК-74М, был обнаружен в подвальном помещении казармы воинской части», — рассказали в суде.
Мужчина полностью признал вину. Его приговорили к штрафу, размер которого в суде не уточнили.
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