Арестованный замглавы Кировского района Новосибирска отстранен от должности

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Арестованный замглавы Кировского района Новосибирска отстранен от должности
13 Апр 2023, 06:47

Суд отстранил от должности замглавы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина. Его подозревают в получении взятки.

Кировский райсуд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Шишкина от должности заместителя главы администрации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Шишкина подозревают в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК). Он брал деньги «за действия, которые входили в его служебное положение, а также за общее покровительство», считает следствие

«В силу занимаемой должности имеет определенный авторитет, знаком со свидетелями по уголовному делу, с рядом которых поддерживает дружеские отношения, при этом одним из них заявлено о наличии опасений за свои жизнь и здоровье, оснований опасаться оказания давления, ввиду чего он отказался от проведения с Шишкиным очной ставки», — рассказали в суде.

Чиновника отправили в СИЗО до 3 июня.

Александр Шишкин в должности зама главы района Андрея Выходцева курирует отделы экономического развития и трудовых отношений, потребительского рынка и защиты прав потребителей, а также земельных и имущественных отношений. Он работает замглавы с 2019 года.

Два источника Тайги.инфо связывают Шишкина с экс-главой Первомайского района Виталием Новосёловым. Более того, Шишкин занимал должность, в которой перед назначением в Первомайский район был Новосёлов. В 2022 году Новосёлов, напомним, прошел в новосибирское заксобрание на довыборах по округу №4 от «Единой России».


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