Частные дома загорелись под Новосибирском
13 Апр 2023, 07:59
«В 10:01 поступило сообщение о пожаре в поселке Садовый, горят два частных жилых дома, силы и средства стянуты по повышенному рангу», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области (цитата по «Интерфаксу»).
Существует угроза перехода огня на соседние строения.
Частные дома загорелись в пригороде Новосибирска. Существует угроза распространения огня.
«В 10:01 поступило сообщение о пожаре в поселке Садовый, горят два частных жилых дома, силы и средства стянуты по повышенному рангу», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области (цитата по «Интерфаксу»).
Существует угроза перехода огня на соседние строения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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