Частные дома загорелись под Новосибирском

Частные дома загорелись в пригороде Новосибирска. Существует угроза распространения огня.

«В 10:01 поступило сообщение о пожаре в поселке Садовый, горят два частных жилых дома, силы и средства стянуты по повышенному рангу», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области (цитата по «Интерфаксу»).



Существует угроза перехода огня на соседние строения.



По предварительным данным, пострадавших нет.