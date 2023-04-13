Частные дома загорелись под Новосибирском

13 Апр 2023, 07:59

Частные дома загорелись в пригороде Новосибирска. Существует угроза распространения огня.

«В 10:01 поступило сообщение о пожаре в поселке Садовый, горят два частных жилых дома, силы и средства стянуты по повышенному рангу», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области (цитата по «Интерфаксу»).

Существует угроза перехода огня на соседние строения.

По предварительным данным, пострадавших нет.


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