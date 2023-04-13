Тувинский контрактник получил пять лет за отказ участвовать в «спецоперации»

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Контрактник из Тувы уехал из зоны «спецоперации». Он получили пять лет колонии общего режима.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового, служившего по контракту в Хабаровском крае. Его обвиняли по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части в период ведения боевых действий), сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре 2022 года он, как утверждают в суде, участвовал в «спецоперации» в «одном из районов ЛНР». Затем он уехал к родственникам в Туву «без уважительных причин».

«Только в ноябре 2022 года рядовой добровольно прибыл в военную комендатуру Кызыльского гарнизона и заявил о совершенном деянии, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — рассказали в суде.

Утверждается, что «в профилактических целях» дело рассматривали прямо на территории одной из воинских частей Красноярского края «в присутствии военнослужащих».

Судя по электронной картотеке суда, обвиняемого зовут Буян Тунай.



Судья Алексей Фартышев приговорил молодого человека к 5 годам колонии общего режима. Решение пока не вступило в законную силу.

