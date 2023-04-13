Более 30 детей пострадали после распыления перцового баллона в алтайской школе

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Перцовый баллончик распылили в одной из школ Алтайского края. Пострадали более 30 человек.

Ребенок распылил перцовый баллончик в школе села Первомайское Бийского района Алтайского края. Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 13 апреля.

«Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей», — отметили в СК.

По предварительным данным, баллончик в учебное заведение принес 13-летний подросток.

За медицинской помощью обратились 32 ребенка в возрасте 11−12 лет, сообщили в краевом минздраве агентству ТАСС. Пять детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура также начала проверку.