Затянули с согласованием: строители «Спортивной» рассказали, почему новую станцию новосибирского метро не сдают в эксплуатацию

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Строительство станции новосибирского метро «Спортивная» идет с конца 2019 года. Ее планировали сдать в июне 2022-го, потом дату перенесли на конец года. Сроки неоднократно сдвигали, ввод отложен на неопределенное время – заказчику необходимо получить заключение Главгосэкспертизы и разрешение Ростехнадзора. Проблемам со сдачей станции предшествовали сложности с согласованием: несколько разделов проектно-сметной документации не получили положительного заключения Главгосэкспертизы после внесения изменений.

Контракты на выполнение работ по «Спортивной» были заключены между муниципальным предприятием «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР»), действующим от имени транспортного департамента мэрии, и ОООО «СпецТрансСтрой».

Главэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию, разделенную заказчиком на четыре этапа — четыре муниципальных контракта. Первые три — на строительные работы — выполнены в срок. С января 2022 года начался четвертый: обустройство новой станции, пусконаладка и другие работы.

«В процессе выполнения работ по контракту возникла необходимость корректировки проектной и технической документации, но при этом изменения существенным образом отличались от проектных. Об этом мы неоднократно сообщали заказчику. При таких обстоятельствах у подрядчика не было объективной возможности выполнить работы, предусмотренные контрактом в установленный срок», — цитирует «Континент Сибирь» «СпецТрансСтрое».

Санкции и замена эскалаторов

Эскалаторы, внесенные в проект новой станции, не выпускались на момент проведения торгов мэрией. В качестве аналога заказчик выбрал эскалаторы поставки АО «ВО Машиноимпорт», изготовленные совместно со швейцарским концерном Schindler. В компании ООО «СпецТрансСтрой» утверждают, что подъемное оборудование отвечает всем требованиям, которые были заложены в проект. Такие же механизмы используются в московском метрополитене на станциях «Деловой центр», «Выставочная» и «Международная», а в Санкт-Петербурге, такое оборудование установлено на станциях «Спортивная», «Зенит» и «Достоевского». Замена эскалаторов согласована в Главгосэкспертизе.

«Замена эскалаторов повлекла за собой изменения и в конструктивных элементах, перекрытиях и установке дополнительных конструкций. В ходе строительства нам также пришлось изменить электроснабжение станции, системы отопления, вентиляции и пожарной безопасности», — рассказал в эфире радио «Серебряный дождь Новосибирск» гендиректор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

«В связи с тем, что „Спортивная“ — станция верхнего уровня, ее эскалаторы настроены на вывоз людей в обратном режиме — сверху вниз. Даже под это нужно менять нормативную документацию. Несмотря на обстоятельства, заказчик длительное время не выдавал корректные технические решения, а сделал это только по окончанию срока выполнения работ согласно контракту, — подчеркнул Арапов. — Кроме того, часть проектной документации (принятой еще в 2018 году) была изменена, в соответствии с современными требованиями. Эти изменения должны были пройти экспертизу в силу прямого указания закона. Провести все необходимые процедуры должны были проектировщик и заказчик. При этом изменения, внесенные в проект непосредственно заказчиком, до настоящего времени не получили положительного заключения государственной экспертизы».

В конце февраля 2022 года начали вводить санкции в отношении России. В проекте «Спортивная» указана европейская система управления Schneider Electric. Программный комплекс AVEVA, который управляет движением поездов и регулировкой всех систем — производства США. В 2022 году заказ этого ПО стал невозможен. Подрядчик подобрал отечественные аналоги, но столкнулся с тем, что самостоятельно заменить оборудование, предусмотренное контрактом, прошедшим экспертизу, по закону не может.

«Есть ряд причин, на которые мы не могли повлиять. Это санкции, политическая обстановка, уход многих производителей оборудования, предусмотренного в рамках реализации проекта, с российского рынка. Под эти замены приходилось практически полностью перерабатывать проекты, сметную документацию, пересогласовывать ее с заказчиком и направлять в производство работ. И на это, чтобы устранить замечания и совместить системы, согласования занимали не одну неделю. Мы обратились к заказчику с обоснованием и просьбой о переносе сроков строительства станции, но сроки строительства продлены не были», — пояснил Сергей Арапов.

Проверки прокуратуры и штрафы

В 2022 году на июньской сессии заксобрания области было принято решение о выделении дополнительных денежных средств на строительство станции «Спортивная». В октябре того же года горсовет перевел эти деньги на объект, а мэр подписал распоряжение об увеличении цены контракта в ноябре-декабре 2022 года. Тогда же было принято решение продлить срок действия муниципального контракта и подготовить дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ.

«Мы не раз обращались в адрес заказчика с предложением подписания дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ. В настоящее время заказчик обязанность по продлению сроков выполнения работ не выполнил и соглашение не заключил, — отметил Сергей Арапов. — Фактически же получается, что практически весь объем работ на „Спортивной“ выполнен, но мы не можем эту работу предъявить, потому что у нас нет документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас вынесено решение о наложении административного штрафа за неисполнение сроков контракта в объеме 13,5 млн рублей. Размер штрафа определен исходя из суммы не исполненных обязательств. Мы планируем обжаловать решение суда и надеемся, что к нам не будут применять радикальные штрафные санкции, которые могут оказаться фатальными».

«СпецТрансСтрой» — крупный генподрядчик по строительству социально-значимых объектов в регионе. Заказчиками выступают федеральные и муниципальные органы власти, а объекты финансируются из федерального и муниципального бюджетов. Сложности со сдачей в эксплуатацию станции метро могут негативно отразиться и на других проектах, считают наблюдатели.

«Бездействие заказчика по строительству станции „Спортивная“ могут привести к крайне неблагоприятным последствиям и теоритически, к банкротству ООО „СпецТрансСтрой“. Это, в свою очередь, повлечет к расторжению действующих контрактов, а также срыву сроков строительства и сдачи в эксплуатацию социально-значимых объектов», — подчеркнул Сергей Арапов.

Игорь Валов