Ушедшие из частей мобилизованные отдохнули в Забайкалье и получили условные сроки

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Двое мобилизованных, которые уехали из расположения своих воинских частей, получили условные сроки. Они отдыхали в Забайкалье.

Борзинский гарнизонный военный суд рассмотрел четыре уголовных дела об оставлении частей во время мобилизации (ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК), говорится в его онлайн-картотеке. Но приговоры пока не опубликованы. Как минимум по двум делам обвиняемыми проходили именно мобилизованные мужчины, рассказали в пресс-службе суда без уточнения фамилий.

Оба мужчины отдыхали в поселениях Забайкальского края. Один из них вернулся в расположение части в декабре 2022 года, другой - в январе 2023 года. Оба получили условные сроки, но в суде не уточнили, какие именно.

Вероятно, одним из мобилизованных был рядовой Иван Лисичников. О нем подробнее рассказали рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. Мужчина 15 ноября не пришел на службу. Он отдыхал с семьей, и вернулся в армию только 19 января 2023 года. Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам условно.

Сейчас Борзинский суд рассматривает еще два дела по ч. 5 ст. 337 УК.