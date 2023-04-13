Лесной пожар подошел к поселку в Алтайском крае

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Крупный лесной пожар подошел к поселению в Алтайском крае. Спасатели предупреждают о возможной угрозе перехода огня на постройки.

Лесной пожар действует в Михайловском районе Алтайского края в 10 км от села Бастан.

«Тушение пожара ведут силы и средства лесоохраны, 35 человек и 20 единиц техники. Обстановку осложняет порывистый ветер, — рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. — <…> Бойцы пожарно-спасательных подразделений направлены в село Бастан и соседние населённые пункты для защиты территорий в случае возникновения угрозы перехода огня».

Власти организовали информирование населения, проводится дополнительная опашка территорий.

По сведениям администрации Михайловского района, пожар пришел со стороны Казахстана.

Чиновники утверждают, что уже удалось потушить несколько очагов.