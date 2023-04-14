Троих полицейских обвинили в избиении омича до смерти

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Житель Омска найден в квартире мертвым со следами побоев. Под подозрение попали сотрудники полиции.

Сотрудники скорой помощи нашли тело 45-летнего мужчины в квартире дома по улице Комсомольский городок в Омске. Они заметили «множественные телесные повреждения», рассказали в СК РФ по региону.

«По версии следствия, трое сотрудников патрульно-постовой службы, прибывших по вызову, явно превышая должностные полномочия, применяя спецсредства, избили мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего на месте», — считает следствие.

Против полицейских возбуждены дела по пунктам «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, группой лиц) и по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

По версии областного управления МВД, сотрудники приехали по вызову из-за того, что «в одной из квартир находится мужчина в неадекватном состоянии, слышен крик и звуки разбивающегося стекла, чувствуется запах газа». На месте полицейские увидели пьяного мужчину с «множественными порезами на предплечьях».

«В руках мужчина держал осколок стекла и отвертку. При этом он вел себя крайне агрессивно, угрожал стражам порядка убийством и дальнейшим самоубийством. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал», — уверяют в МВД.

Полицейские применили резиновую дубинку и наручники, утверждают в пресс-службе ведомства, и перекрыли в квартире открытый ранее газ. «При осмотре медиками задержанный продолжил вести себя агрессивно, в дальнейшем его состояние ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, он скончался», — добавили в ведомстве.

Позиция полиции расходится с данными Следственного комитета.