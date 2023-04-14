Троих полицейских обвинили в избиении омича до смерти

© 2gis.ru/omsk
Троих полицейских обвинили в избиении омича до смерти
14 Апр 2023, 05:23

Житель Омска найден в квартире мертвым со следами побоев. Под подозрение попали сотрудники полиции.

Сотрудники скорой помощи нашли тело 45-летнего мужчины в квартире дома по улице Комсомольский городок в Омске. Они заметили «множественные телесные повреждения», рассказали в СК РФ по региону.

«По версии следствия, трое сотрудников патрульно-постовой службы, прибывших по вызову, явно превышая должностные полномочия, применяя спецсредства, избили мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего на месте», — считает следствие.

Против полицейских возбуждены дела по пунктам «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, группой лиц) и по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

По версии областного управления МВД, сотрудники приехали по вызову из-за того, что «в одной из квартир находится мужчина в неадекватном состоянии, слышен крик и звуки разбивающегося стекла, чувствуется запах газа». На месте полицейские увидели пьяного мужчину с «множественными порезами на предплечьях».

«В руках мужчина держал осколок стекла и отвертку. При этом он вел себя крайне агрессивно, угрожал стражам порядка убийством и дальнейшим самоубийством. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал», — уверяют в МВД.

Полицейские применили резиновую дубинку и наручники, утверждают в пресс-службе ведомства, и перекрыли в квартире открытый ранее газ. «При осмотре медиками задержанный продолжил вести себя агрессивно, в дальнейшем его состояние ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, он скончался», — добавили в ведомстве.

Позиция полиции расходится с данными Следственного комитета.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Последние материалы
14 Апр, 05:23
Троих полицейских обвинили в избиении омича до смерти
14 Апр, 04:56
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 405
13 Апр, 12:53
Лесной пожар подошел к поселку в Алтайском крае
13 Апр, 11:49
Дело новосибирских полицейских о халатности, которая могла привести к убийству девушки, закрыли
13 Апр, 10:43
Ушедшие из частей мобилизованные отдохнули в Забайкалье и получили условные сроки
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования