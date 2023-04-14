Профессионалы кейтеринга и ивента выявили точки роста на 2023 год

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В рамках выставки гостеприимства «HoReCa Siberia» состоялся деловой форум «КейтерингСибири + ивент — 2023». Собравшиеся оценили уровень развития кейтеринговой отрасли, возможности событийного маркетинга, их эффективное взаимодействие для продвижения имиджа территорий.

Организаторами мероприятия выступили региональное представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Минпромторга Новосибирской области. В форуме приняли участие руководители кейтеринговых компаний, ивент-агентств и банкетных залов из Новосибирска, Барнаула, Омска, Тюмени, Москвы, Якутска, Астаны, Алма-Аты, а также представители региональных органов власти и студенты.



«Привлечение туристов путем организации привлекательных для них мероприятий может стать в ближайшее время одним из драйверов развития региональной экономики. И такое развитие невозможно без качественной работы всех, кто будет развивать событийную отрасль, — уверена Анна Сидевич, региональный представитель АКБС и соучредитель компании „Кейтеринг Анны Сидевич“. — Именно поэтому мы посчитали необходимым уйти от узкопрофильного разговора о проблемах кейтеринга и сознательно объединили в рамках форума специалистов в области кейтеринга и ивента».

Ключевыми мероприятиями форума стали круглые столы и тематические панельные дискуссии: «Деловой туризм и индустрия событий как инструмент развития территорий», «Стратегия развития кейтеринга в период максимальной нестабильности. Развиваться или ждать лучших времен?», «Конфликт интересов или общность целей: как выстроить эффективный диалог всех подрядчиков на мероприятии».

Для собравшихся была очевидна важность качества и разнообразия услуг кейтеринга и ивента в формировании имиджа территорий. Вероника Рукавишникова, соорганизатор форума, руководитель компании «Вместе Event Group», отметила: «Деловые мероприятия являются неотъемлемой частью программы продвижения территорий, аккумулируя вокруг себя все бизнес-ресурсы, способные обеспечить комплексное решение задач по туризму и гостеприимству».

Но готовы ли представители сибирского делового сообщества обеспечить соответствующий уровень сервиса и качества своих услуг для формирования событийного календаря региона, привлекательного для туристов? Способны ли разработать и провести масштабные события и обеспечить кейтеринговое сопровождение с необходимым уровнем сервиса? В ходе дискуссий стало понятно, что гарантом качества в масштабе субъекта Федерации могут выступить только профессиональные сообщества. Именно они способны дать региону необходимую экспертизу, помочь в обучении сотрудников и обеспечить все возможности нетворкинга.

Поэтому знаковым событием форума стало соглашение о создании Сибирского отделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), подписанное президентом НАОМ Юлией Жоля и исполнительным директором международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» Андреем Ромашевским, который подчеркнул: «Если представители событийных отраслей объединятся, мы сможем общими усилиями сделать бренд событий в Сибири сильнее».

Много на форуме говорилось о полезности открытых профессиональных образовательных программ и общения в рамках отраслевых сообществ. «Профессиональные сообщества — это совершенно удивительная вещь! — убежден президент АКБС Кирилл Погодин (Москва). — На любой такой встрече профессионалы перестают быть просто конкурентами и становятся коллегами. Они поднимают актуальные вопросы, искренне делятся своими взглядами, готовы сотрудничать и обмениваться информацией, даже помогать и выручать». С ним согласна и Анна Сидевич: «Складывающееся единение профи кейтеринга и ивента дает синергетический эффект роста качества услуг по всему их спектру».

«На сегодняшний день большое внимание мы уделяем поддержке местных производителей товаров и услуг. Сибирская кухня должна не просто иметь такое название, но и производиться из продукции местных фермеров, и для этого есть все возможности. HoReCa нашего региона уже закупает необходимые продукты в НСО, без больших затрат на логистику: мясо курицы, говядина, сыры, дикоросы, овощи и микрозелень. Уникальную Лабораторию сибирской кухни Екатерины Шаповаловой оценили все посетители выставки HoReCa, а мастер-классы для шеф-поваров и деловая программа форума дали нам новое представление и идеи для популяризации Новосибирской области»,­­­­- подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области и начальник Управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг регионального Минпромторга Максим Останин.

Эксперты пришли к выводу, что для поддержания профессионального уровня представители индустрии гостеприимства нуждаются в регулярном качественном диалоге и обучении, совместных активностях в течение года. Именно такую программу для участников рынка прорабатывает сейчас Комитет по кейтерингу и ивенту, созданный в начале года в Новосибирском областном отделении «ОПОРА РОССИИ».

«Чтобы двигаться вперёд, важно объединяться, делиться опытом, предлагать новые пути и форматы. Со стороны Новосибирского областного отделения ОПОРЫ РОССИИ было абсолютно логично поддержать форум: ведь речь идёт о тысячах предпринимателей Новосибирской области, о развитии региональной экономики», — считает исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Участники форума готовят резолюцию, которая зафиксирует основные идеи прошедшего обсуждения и станет основой для разработки годовой программы повышения профессионального уровня представителей событийной индустрии региона.