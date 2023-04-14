Десятилетний мальчик ранил ножом ребенка в Бердске

14 Апр 2023, 08:46

Ребенок нанес ножевое ранение другому ребенку на детской площадке в Берсдке. Следственный комитет начал проверку.

«10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области 13 апреля.

Мальчика увезли в больницу. По данным следствия, угрозы жизни нет.

Ведомство начало проверку.


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Десятилетний мальчик ранил ножом ребенка в Бердске
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