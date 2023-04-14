Тувинский военнослужащий организовал спортклуб для набора контрактников в армию и похитил около 1 млн

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Тувинский военнослужащий организовал спортклуб для набора контрактников в армию и похитил около 1 млн
14 Апр 2023, 10:59

Военнослужащий из Тувы решил организовать спортивный клуб армии для последующего набора людей для службы по контракту. Он похитил собранные с людей деньги.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта запаса Айдыса Монгуша. Его обвиняли по 27 эпизодам мошенничества с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий с целью хищения денежных средств граждан создал видимость образования спортивного клуба „СКА“ в Кызыле и набора граждан в спортивные команды клуба с последующим заключение контрактов о прохождении военной службы. От граждан Монгуш получал денежные средства под предлогом вступительных взносов, приобретения обмундирования и инвентаря, а также под видом оказания помощи в скорейшем вступлении в спортивный клуб, присвоении воинских званий, содействия при прохождении медицинского обследования и получения рецензий», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Для сбора денег сержант использовал вымышленное им должностное лицо, которое якобы обладало полномочиями по образованию спортивного клуба.

Всего Монгуш получил 944 тыс. рублей.

Суд приговорил военнослужащего к штрафу в 200 тыс. рублей и удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор в законную силу пока не вступил.


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