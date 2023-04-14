Более 30 ударов: новосибирец из ревности убил сожительницу в бане

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Более 30 ударов: новосибирец из ревности убил сожительницу в бане
14 Апр 2023, 12:03

Житель Новосибирской области осужден за убийство сожительницы. Из ревности он забил женщину насмерть в бане. На ее теле насчитали не мене 31 удара.

Житель Ордынского района Новосибирской области осужден за избиение до смерти сожительницы и кражу. Он убил женщину во время конфликта в бане в августе 2022 года.

43-летний осужденный и его гражданская жена поругались на почве ревности, выяснили следователи: «В ходе ссоры осужденный нанес не менее 31 удара руками, ногами, а также различными бытовыми принадлежностями по голове и туловищу сожительницы, после чего оставил ее лежащей на полу в помещении. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия».

После преступления мужчина похитил имущество женщины на общую сумму не менее 216 тыс. рублей.

Вину новосибирец отрицал. Однако следствие и суд посчитали его виновным — ему дали 12 лет, которые предстоит провести в колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год.


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