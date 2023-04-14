Новосибирская прокуратура отчитала мэра за беспорядок на улицах

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Прокуратура внесла представления мэру Новосибирска и главам территориальных администраций за ненадлежащий контроль в области благоустройства. Недоработки чиновников, по оценке прокуроров, негативно сказываются на внешнем облике областного центра и вызывают «обоснованное недовольство у граждан».

Как отмечается в сообщении ведомства, в соответствии с Правилами благоустройства Новосибирска, на общественных территориях не должен находиться мусор и иные отходы; снег и наледь должны своевременно убираться, крыши зданий очищаться от сосулек; на строениях и сооружениях должны убираться нанесенные без разрешения владельцев надписи и реклама; земляные работы с разрытием дорог и территорий общего пользования должны осуществляться своевременно и завершаться проведением восстановления поврежденных элементов.

Контроль за соблюдением правил и привлечение виновных лиц к административной ответственности должна осуществлять мэрия города.

«Проведенными органами прокуратуры Новосибирска проверками установлено, что органы местного самоуправления ненадлежащим образом исполняют возложенные на них обязанности, меры по наведению порядка на улицах города являются недостаточными, — говорится в сообщении ведомства. — Это крайне негативно сказывается на внешнем облике областного центра и вызывает обоснованное недовольство у граждан».

В представлениях мэру и главам администраций прокуроры потребовали чиновников активизировать контрольно-надзорную деятельность в сфере благоустройства городских территорий.