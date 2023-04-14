Сын экс-депутата алтайского заксобрания подозревается в смертельном ДТП в Новосибирске

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Сын экс-депутата алтайского заксобрания подозревается в смертельном ДТП в Новосибирске
14 Апр 2023, 13:52

Молодой человек задержан по подозрению в смертельном ДТП в Новосибирске. Он оказался сыном бывшего депутата заксобрания Алтайского края, которого, в свою очередь, обвиняют в незаконных рубках леса.

21-летний мужчина за рулем автомобиля GEELY насмерть сбил 45-летнюю женщину напротив дома на улице Серебренниковская,29 в центре Новосибирска. Он скрылся с места происшествия, рассказали в ГУ МВД по региону.

Молодого человека задержали. У него установили состояние алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения).

По сведениям НГС, подозреваемым оказался Александр Бушков. Это сын бывшего депутата парламента Алтайского края Николая Бушкова (избирался от «Единой России»).

UPD (19:30) Дзержинский районный суд по ходатайству следствия арестовал Бушкова на два месяца, до 14 июня, сообщили в прокуратуре.

Бушков-старший работал в аграрном комитете заксобрания, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и почетной грамотой Госдумы «за существенный вклад в развитие законодательства РФ». Он возглавляет и владеет ООО «Алтай-Форест» — одним из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий в Сибири.

В 2021 году в отношении Бушкова было возбуждено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, а равно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Источник «Банкфакса» говорил, что Бушкова подозревали в том, что в 2017—2020 годах он давал своим подчиненным указания рубить лес в Тальменском районе края, там, где это запрещена. Рабочим при этом якобы говорили, что все законно. Речь может идти об ущербе на сумму порядка 100 млн рублей.

В апреле 2023 года Бушкова отправили в СИЗО.

В то же время, еще раньше, в отношении экс-депутата Бушкова, заместителя руководителя «Алтай-Форест» по лесопользованию Дмитрия Гуляева, начальника Ларичихинского производственного участка фирмы Владимира Гребенюка (экс-главы Тальменского сельсовета) и еще одного сотрудника Константин Гредин были возбуждены дела о незаконной заготовкой древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК) и незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 ч.3 УК). Его рассматривает Черепановский райсуд Новосибирской области.

Преступление также касается рубок в Тальменском районе Алтайского края.


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