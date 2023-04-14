Снег и похолодание до -18: прогноз погоды на выходные в Новосибирской области
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Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в Новосибирской области. Температура по ночам может опуститься до -18. Днем 15−16 апреля будет от -4 до +3.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ночь на 15 апреля ожидается -7…-12, местами до -18, днем — от -4 до +1.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.
Ветер будет северо-восточный, ночью 6−11 м/с, местами порывы до 16, днем 4−9 м/с, местами порывы до 14.
16 апреля прогнозируется ночью -6… -11, местами до -16, днем — до -2…+3. Днем местами возможен небольшой мокрый снег.
Ветер будет северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14.
Аналогичная погода ожидается в начале следующей рабочей недели.
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