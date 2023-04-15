Забайкалец пробрался в храм в Подмосковье, выпил две бутылки кагора и лег спать
15 Апр 2023, 06:37
Сотрудниками полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. Мужчина прятался за алтарем, сообщает ГУ МВД по Московской области.
В Подмосковье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из храма. Он рассказал, что украл деньги, выпил кагор и решил переночевать на месте преступления.
Сотрудниками полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый 30-летний житель Забайкальского края. Мужчина прятался за алтарем, сообщает ГУ МВД по Московской области.
«Правонарушитель пояснил, что разбил стекло и незаконно проник в храм. Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый взят под стражу.
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