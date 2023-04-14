Семь подростков госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Туве

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Столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем произошло в Туве. В больницу доставлены 14 человек, семь подростков госпитализированы.

Как сообщает глава Тувы Владислав Ховалыг, школьники из Бажын-Алаака Дзун-Хемчикского района возвращались из Кызыла после профориентационных занятий, когда около села Сукпак Кызылского района случилось столкновение с легковой автомашиной.



«Настораживают слова очевидцев о возможном нетрезвом состоянии водителя легковушки. Уверен, следствие восстановит точную картину происшествия, — написал Ховалыг в соцсети. — В Ресбольницу №1 доставлены 14 человек. Госпитализированы 7 подростков и 1 взрослый. Вся необходимая медпомощь оказывается».

Глава поручил минобру оказать помощь пострадавшим и их родственникам.