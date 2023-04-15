Город в Алтайском крае остался без электричества

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Рубцовск Алтайского края 15 апреля остался без электричества. Причиной стала авария на федеральной сети электроснабжения.

«Сегодня, 15 апреля, на федеральной сети электроснабжения произошло аварийное отключение. В связи с чем, на территории нашего города временно была прекращена подача электроэнергии, — сообщил в телеграме глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. — В настоящее время авария устранена».



Предприятиями ведется работа по вводу оборудования в штатный режим. Последствия аварии будут устранены в ближайшее время, пообещал мэр.