Скончался уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае
Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае, бывший ректор Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Иван Катанаев умер на 65-м году жизни.
«Иван Иванович Катанаев умер в краевой клинической больнице после болезни», — сообщили ТАСС в минздраве региона.
Соболезнования выразил глава региона Александр Осипов: «Иван Иванович Катанаев многие годы отдал развитию образования и защите детства в регионе. Возглавлял Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет, был первым заместителем руководителя Министерства образования. С 2016 года защищал права забайкальских детей. Мудрый, чуткий, ему доверяли, к нему прислушивались. Светлая память. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича».
Иван Катанаев родился в 1958 году в поселке Чернышевск Читинской области. После окончания школы учился в Читинском Государственном педагогическом институте им.