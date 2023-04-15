Скончался уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае

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Скончался уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае
15 Апр 2023, 07:08

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае, бывший ректор Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Иван Катанаев умер на 65-м году жизни.

«Иван Иванович Катанаев умер в краевой клинической больнице после болезни», — сообщили ТАСС в минздраве региона.

Соболезнования выразил глава региона Александр Осипов: «Иван Иванович Катанаев многие годы отдал развитию образования и защите детства в регионе. Возглавлял Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет, был первым заместителем руководителя Министерства образования. С 2016 года защищал права забайкальских детей. Мудрый, чуткий, ему доверяли, к нему прислушивались. Светлая память. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича».

Иван Катанаев родился в 1958 году в поселке Чернышевск Читинской области. После окончания школы учился в Читинском Государственном педагогическом институте им. Н. Г. Чернышевского на физико-математическом факультете. В 2006 — 2012 годах был ректором ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского. В 2008 — 2012 годах был депутатом заксобрания региона. В мае 2016 года избран на должность уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае.


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