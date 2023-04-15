Три человека погибли во время пожара в Томской области

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Три человека погибли при пожаре в Асино Томской области. В ночь на 15 апреля там загорелся дом, в котором проживали 14 человек.

По предварительным данным, в ночь на 15 апреля загорелся двухэтажный жилой дом. В ходе тушения там обнаружены тела троих погибших. Всего по информации СК, там проживали 14 человек.



Прокуратура уточняет, что погибшие — мужчины 2002, 1989, 1975 годов рождения.