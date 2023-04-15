Статистики рассказали об изменении стоимости кулича и пасхи в Новосибирской области

© pixabay.com

Новосибирскстат подсчитал стоимость пасхального кулича и творожной пасхи в 2023 году.

По данным статистиков, набор продуктов для кулича подешевел на 4,3% за год — его стоимость составила 158,85 рубля.



Ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 746,04 рубля, по отношению к марту предыдущего года ее стоимость увеличилась на 3,7%.

Статистики указывают, что сахар подешевел на 27,4%. А вот молоко, сливки и творог подорожали. Так, творог увеличился в цене на 8,2%.