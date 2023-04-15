Статистики рассказали об изменении стоимости кулича и пасхи в Новосибирской области
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Новосибирскстат подсчитал стоимость пасхального кулича и творожной пасхи в 2023 году.
По данным статистиков, набор продуктов для кулича подешевел на 4,3% за год — его стоимость составила 158,85 рубля.
Ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 746,04 рубля, по отношению к марту предыдущего года ее стоимость увеличилась на 3,7%.
Статистики указывают, что сахар подешевел на 27,4%. А вот молоко, сливки и творог подорожали. Так, творог увеличился в цене на 8,2%.
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