Турнир по национальной борьбе проводится за здравие Путина в Бурятии

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Турнир по национальной борьбе проводится за здравие Путина в Бурятии
15 Апр 2023, 09:00

Ежегодный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвященный Богине Белая Тара — Сагаан Дархи, покровительнице Высших Иерархов России, стартовал в Бурятии. Он проводится за здравие и благополучие президента РФ.

Ожидается, что на турнир, который проводится 15 апреля в Улан-Удэ, соберется свыше 600 участников. Это борцовские сообщества всех возрастов, в том числе гости из Забайкалья, Иркутской области, Тувы, Якутии, Монголии.

Турнир проводится за здравие и благополучие президента Российской Федерации, говорится на сайте Буддийской традиционной Сангхи России.

«В 1766 году императрицы Елизавета Петровна и Екатерина Великая буддийским духовенством и верующими Бурятии были признаны Защитниками Буддизма. С тех пор и заложена традиция особого почитания глав Российского государства», — поясняется в исторической справке на сайте.


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