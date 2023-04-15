Сообщения об угрозе удара беспилотника поступают новосибирцам

15 Апр 2023, 09:30

Жителям Новосибирска рассылают от имени МЧС сообщения об угрозе удара беспилотника. В ведомстве опровергают рассылку, назвав информацию фейком.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о рассылке недостоверной информации. Судя по обнародованному скрину, речь идет о сообщениях в телеграме c рекомендацией спуститься в укрытие, причем от якобы имени МЧС.

«Жителям Новосибирска поступают сообщения об угрозе удара БПЛА. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — прокомментировало ведомство в своем тг-канале.

Людей просят сохранять спокойствие.


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