Сообщения об угрозе удара беспилотника поступают новосибирцам
15 Апр 2023, 09:30
ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о рассылке недостоверной информации. Судя по обнародованному скрину, речь идет о сообщениях в телеграме c рекомендацией спуститься в укрытие, причем от якобы имени МЧС.
Жителям Новосибирска рассылают от имени МЧС сообщения об угрозе удара беспилотника. В ведомстве опровергают рассылку, назвав информацию фейком.
ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о рассылке недостоверной информации. Судя по обнародованному скрину, речь идет о сообщениях в телеграме c рекомендацией спуститься в укрытие, причем от якобы имени МЧС.
«Жителям Новосибирска поступают сообщения об угрозе удара БПЛА. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — прокомментировало ведомство в своем тг-канале.
Людей просят сохранять спокойствие.
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