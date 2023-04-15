Житель Забайкалья расстрелял семейную пару

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Житель Забайкалья расстрелял семейную пару
15 Апр 2023, 12:27

Житель Забайкалья задержан за убийство мужчины. Из «неприязненных» отношений он расстрелял свою жертву из ружья, а также ранил его супругу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Кличка Приаргунского района 1955 года рождения, подозреваемого в убийстве 59-летнего местного жителя.

«Преступление совершено на почве личных неприязненных отношений, которые в течение нескольких лет сложились у подозреваемого с потерпевшим. После конфликта подозреваемый приехал к дому потерпевшего, где выстрелил в потерпевшего, сидящего в машине, а затем, когда мужчина упал из машины, произвел второй выстрел», — сообщили в СК по региону.

За несколько минут до этого подозреваемый выстрелил в жену потерпевшего, которая госпитализирована с огнестрельным ранением.

В качестве оружия мужчина использовал охотничье ружье «Тигр».

В убийстве подозреваемый признался, сейчас он задержан.


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