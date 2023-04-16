Красноярского учителя физкультуры обвинили в насилии над ребенком, который отказался протереть ботинки

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Уголовное дело возбуждено в отношении учителя физкультуры в Красноярском крае. Его подозревают в нападении на школьника.

В отношении учителя физкультуры одной из школ красноярского села Дзержинское возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Поступило заявление от сестры 14-летнего подростка, которая сообщила, что по отношению к ее брату была применена физическая сила со стороны учителя. Полицейскими установлено, что между школьником и учителем физкультуры произошел конфликт на фоне того, что мальчик отказывался реагировать на просьбу уборщицы, которая мыла полы и просила выйти из помещения, чтобы протереть ботинки. В ходе словесной перепалки мужчина, применив физическую силу, вывел подростка из помещения», — утверждают в ведомстве.

Ранее паблик «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте» опубликовал видео из школы, на котором заметно, как мужчина выталкивает подростка из помещения и роняет его на пол. Затем он сдавливает молодому человеку горло и тащит его по полу.

«Со слов нашего подписчика „Учитель физкультуры применил физическое насилие к ребенку, по поводу того, что тот купил бургер на перемене в магазине и принес в столовую“», — сказано в сообщении.

Известно, что учитель физкультуры родился в 1988 году.