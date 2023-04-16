Землетрясение произошло под Новосибирском

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Землетрясение произошло под Новосибирском
16 Апр 2023, 10:39

Землетрясение произошло в Новосибирской области. Эпицентр находился неподалеку от Искитима.

Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел в Искитимском районе Новосибирской области 16 апреля. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в Искитимском районе, примерно в 20 км к востоку от Искитима.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла.


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