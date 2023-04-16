Директор театра, актер которого порезал себе руки в знак протеста на сцене, уволилась

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Директор театра, актер которого порезал себе руки в знак протеста на сцене, уволилась
16 Апр 2023, 12:17

Директор государственного драматического театра Улан-Удэ уволилась, сообщили СМИ. Ранее на его сцене актер порезал себя по руке из-за давления нового художественного руководителя.

Директор государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Наталья Светозарова ушла со своего поста, пишет газета «Новая Бурятия» со ссылкой на свои источники. По сведениям паблика «Весь Улан-Удэ» директором русского театра назначен Георгий Гроховский.

Напомним, в конце марта на поклоне после спектакля «Театр. Изнанка» Артур Шувалов, 14 лет проработавший в драматическом, произнес речь и несколько раз порезал себя по руке канцелярским ножом.

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую, — заявил Шувалов. — Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора. Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры, а не так, как говорит наш художественный руководитель… Простите меня, пожалуйста, я устал, я не могу. [Худрук театра] Вячеслав Михайлович Дьяченко, [директор театра] Наталья Николаевна Светозарова — эти люди виноваты в моей смерти».

Мужчину госпитализировали.

Худрук Вячеслав Дьяченко был назначен на место Сергея Левицкого, которого преследовали власти из-за позиции по Украине. Его дважды признали виновным в «дискредитации ВС РФ» (ст. 20.3.3 КоАП). Суммарно его оштрафовали на 80 тыс. рублей.

Руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) также отстранило доцента Левицкого от работы без сохранения зарплаты. В итоге он уехал и устроился режиссером Казахского ТЮЗа.

Актеры театра, в числе которых был и Артур Шувалов, писали открытое письмо министру культуры с протестом против нового руководства.

В феврале 2023 года Дьяченко написал в соцсетях пост с критикой артистов, которые отказываются выступать в госпиталях перед ранеными военнослужащими, используя выражение «либерастическое поведение так называемых деятелей культуры». Судя по его страницам в соцсетях, Дьяченко активно поддерживает боевые действия.

У Шувалова онкологическое заболевание и трое детей.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева утверждает, что сейчас здоровью Артура Шувалова ничего не угрожает. Она сделала вид, что не знает о причинах поведения, которые еще якобы «будут устанавливаться»: «В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент».

Кроме того, как утверждает Дагаева, «артист на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра».

Прокуратура Бурятии начала проверку. Она планирует дать оценку «исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры».


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