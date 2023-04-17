Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 408

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

18:04 Самовыдвиженка Людмила Подкопаева выиграла выборы главы Красноборского сельского поселения Карелии у представительницы «Единой России» Светланы Харловой, свидетельствуют данные «ГАС Выборы». Подкопаева, которая возглавляет местный совет депутатов, официально трудоустроена поваром в школе деревни Каршево, а Харлова — там же воспитательницей.

Параллельно прошли выборы местного сельсовета, на которых самовыдвиженцы выиграли четыре мандата у единороссов. Представители «ЕР» получили шесть кресел.

17:49 Дефицит кадров в школах и детских садах Омска резко вырос. По данным департамента образования мэрии на 15 апреля, доступны 872 вакансии для педагогических работников.

Еще в марте было 787 вакансий, уточняет «Омск-информ».



Кроме того, по данным на апрель, учебным заведениям нужно 322 сотрудника, работа которых относится к «непедогагическим вакансиям»: помощники воспитателей, младшие воспитатели, медработники, повара, уборщики, дворники и другие.

17:33 Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол («Единая Россия») решил вернуться из зоны «спецоперации». Он утверждает, что «срок его службы заканчивается».

«Депутаты ГД-участники СВО могут постараться покинуть зону боевых действий, чтобы не ассоциироваться с происходящим там в преддверии масштабного контрнаступления ВСУ, — написал еще 6 апреля федеральный телеграм-канал Brief. — По данным инсайдеров, почти все находящиеся на фронте депутаты собираются в середине весны либо приостановить участие в военной операции, либо и вовсе свернуть его».

16:25 ФСБ заявила, что «пресекла деятельность одного из главарей» запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, который «планировал теракты на территории московского региона и в Новосибирске». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

15:45 Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии. Столько и просил гособвинитель.

15:37 Цены на продукты в Новосибирской области в январе-марте 2023 года выросли в среднем на 2,62%, следует из документов Новосибирскстата.

Больше всего в марте подорожали помидоры (на 26,2%), виноград (на 21,2%), морковь (на 17,3%), бананы (на 9,8%), груши (на 7,7%) и свежая зелень (7,4%). На 24,6% снизилась стоимость огурцов.

Минимальный набор продуктов, по версии Новосибирскстата, в марте 2023 года оценивался в 5676 рублей. При этом в марте 2022-го тот же набор стоил, по официальным данным, более 6 тыс.

15:11 17 апреля Мосгорсуд вынесет приговор политику Владимиру Кара-Мурзе*. Прокурор запросил 25 лет колонии.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. На него завели уголовные дела о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) и о «госизмене» (ст. 275 УК).

Оппозиционер отрицает вину. За время содержания в СИЗО он потерял 17 кг.

В своем последнем слове Кара-Мурза сказал: «Я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике; после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничто не сможет удивить. Должен признаться, что я ошибался. Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади „суды“ над советскими диссидентами в 1960−70-е годы. Не говоря уже о запрошенном сроке и лексике про „врага“: это даже не 1970-е — это 1930-е. Для меня как для историка это — повод для рефлексии».

«В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре, — также говорил политик. — Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание. <…> Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым, <…> а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту <…> [спецоперацию], а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран.

13:58 Сочи вошел в тройку городов мира с самым дорогим элитным жильем, уступив только Монако и Гонконгу, пишет РБК со ссылкой на NF Group. За 1 млн долларов США в Сочи можно купить 29 кв. метров дорогого жилья.

По ценам Сочи опередил Нью-Йорк и Сингапур, утверждают авторы рейтинга.

13:30 47-летняя врач-педиатр Оксана Бибенина погибла в зоне «спецоперации», передает V1.RU. Она окончила военную кафедру медицинского университета, была офицером запаса, а потом стала узистом в частной клинике.

По словам ее мужа Олега Бибенина, женщина оказалась на «спецоперации» в составе «бригады областного комитета здравоохренения»: «Оксана еще до Нового года начала туда ездить, их привозили на пару дней. Она занималась детьми. Обследовала их. У нее узкая специализация — врач ультразвуковой диагностики. Очень востребованная. У нее и стационарный аппарат большой был, и переносной. Помимо этого, конечно, в операционной она помогала с ранеными — бойцами, офицерами российской армии. Она помогала хирургам. Это не было ее задачей, но она всё равно это делала».

15 апреля Оксану должны были поощрить от имени главы российской администрации ЛНР. «Она была радостная. В среду, 12 апреля, мне позвонила. Я сказал, что я ей очень горжусь», — рассказал муж. В тот же день у нее, по его словам, произошел обширный инфаркт: «Это было не во время операции. Помощь военнослужащим она оказывала не каждый день, в зависимости от ситуации и места. <…> И вот как-то раз они отработали, она уже пошла отдыхать и умерла. Ее пытались откачать в течение 40 минут». Она умерла в окружении коллег.

При этом у Бибениной никогда не болело сердце, и она не жаловалась на него.

Мужчина утверждает, что Бибенина сама решила отправится в зону боевых действий. У семьи осталась 26-летняя дочь.

Известно, что это уже второй медик, который погиб в зоне «спецоперации» якобы из-за проблем с сердцем. Ранее сообщалось о смерти родившегося в Иркутской области хирурга Михаила Мазура, которого мобилизовали.

12:20 В ночь на 17 апреля в Белгороде загорелась электроподстанция, в городе частично пропал свет. По словам губернатора Вячеслава Гладкова «в Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах».

Чиновник не стал называть причину пожара. По данным телеграм-канала Shot, на местную ТЭС были сброшены два взрывных устройства с беспилотников.

10:44 Бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников («ЕР») уже вернулся со «спецоперации», куда уехал в конце ноября 2022 года. Его встречали в аэропорту песнями под балалайку, говорится в сюжете госканала «Забайкалье».

В том же сюжете сказано, что, например, другой забайкалец, вернувшийся из зоны «спецоперации», провел там семь месяцев.



Уже в аэропорту Читы Сапожников оторвал от своей формы шеврон с лицом Путина и отдал мобилизованному забайкальцу по имени Владимир, которого отправляли на «спецоперацию». «Всегда со мной был на передовой. Пусть наш президент будет с тобой», — сказал ему Сапожников на камеру.



09:53 Вопросы о «спецоперации» могут включить в Единый государственный экзамен по истории уже в ближайшие годы, заявили в Рособрнадзоре.



«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов уговорил, что учебник истории с разделом про «спецоперацию» будет доступен с 1 сентября 2023 года для 10−11-х классов, а массовое использование запланировано на 2024−2025 года.

Главное на утро 17 апреля

• Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в «спецоперации» на территории Украины, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о фигурантах и их действиях не приводится.

По ст. 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

• В Краснодаре отменили концерт группы Shortparis. Выступление, по словам представителей «КРОП АРЕНА», отменено «по независящей от группы и организаторов причине».

Ранее была закрыта продажа билетов на концерт. Это произошло после того, как местный активист, возглавляющий отделение движения «Царьград», Никита Изюмов написал донос на группу мэру Евгению Наумову. Он напомнил, что солист группы Николай Комягин получил штраф после задержания на антивоенной акции в феврале 2022 года.

• В Мелитополе, подконтрольном Кремлю, во время Пасхи на уличном экране показали обращение убитого z-блогера Владлена Татарского.

«Когда-нибудь мы все умрем, и однажды мы все воскреснем, в этом доброе известие. С нами воскреснут наши командиры. <…> Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы будем теле, мы не знаем», — говорил он на видео.

• Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. «В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной», — утверждает Шанфу (перевод по сайту Кремля).

По словам Шанфу, «очень крепкие отношения» между странами «превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне».

«Также принимаем во внимание, что восстановление мировой экономики происходит очень медленно, в мире очень неспокойно, очень востребован мир, востребованы мирные отношения между странами», — добавил Шанфу.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.