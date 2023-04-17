Новосибирский губернатор отказался продлевать режим «повышенной готовности» из-за ковида
17 Апр 2023, 07:05
«Не вижу никаких оснований для продления режима повышенной готовности, соответственно, считаю нецелесообразным это делать. <…> Все документы действуют до 30 апреля, далее мы их не продлеваем, работаем в обычном режиме», — цитирует Травникова «Интерфакс».
Режим повышенной готовности, установленный в Новосибирской области под предлогом ковида, будет снят в мае. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.
«Не вижу никаких оснований для продления режима повышенной готовности, соответственно, считаю нецелесообразным это делать. <…> Все документы действуют до 30 апреля, далее мы их не продлеваем, работаем в обычном режиме», — цитирует Травникова «Интерфакс».
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, заболеваемость COVID-19 снижается уже в течение месяца.
За сутки подтверждено 82 случая ковида, госпитализировано 13 человек, отметил министр здравоохранения области Константин Хальзов.
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