Новосибирский губернатор отказался продлевать режим «повышенной готовности» из-за ковида

Режим повышенной готовности, установленный в Новосибирской области под предлогом ковида, будет снят в мае. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

«Не вижу никаких оснований для продления режима повышенной готовности, соответственно, считаю нецелесообразным это делать. <…> Все документы действуют до 30 апреля, далее мы их не продлеваем, работаем в обычном режиме», — цитирует Травникова «Интерфакс».



По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, заболеваемость COVID-19 снижается уже в течение месяца.

За сутки подтверждено 82 случая ковида, госпитализировано 13 человек, отметил министр здравоохранения области Константин Хальзов.