СК проверяет хищение 150 тыс. долларов со счета арестованного по делу о строительстве красноярского метро Митволя

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Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил о пропаже денег с его счета в одном из банков Объединенных Арабских Эмиратов. Сам Митволь находится в СИЗО по подозрению в хищениях на строительстве красноярского метро.

Председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Митволь заявил о краже у него более 150 тыс. долларов (около 12,3 млн рублей) со счета в одном из банков ОАЭ. Военное следственное управление СК РФ начало проверку, передает ТАСС.

«В Арабских Эмиратах, по данным следствия, проверку проводят местные правоохранительные органы», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Уголовное дело пока не возбуждено.

Олега Митволя задержали летом 2022 года. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Экс-чиновника отправили в СИЗО. В марте 2023 года Центральный райсуд Красноярска продлил арест до 24 мая.



Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Также госагентства сообщали об уголовном деле в отношении главы правительства края Юрия Лапшина. Информация до сих пор официально не подтверждена и не опровергнута.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году. Потом власти обещали возобновить стройку, но ничего так и не появилось.