СК проверит видео, на котором пьяная мать применяла насилие к сыну на улице Читы

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Следственный комитет начал проверку после видео, на котором женщина кричала на маленького сына и применяла к нему насилие в Чите. Мальчик кричал: «Мама, не бей!»

«В СМИ опубликованы данные о том, что в Чите неизвестная женщина применяет недопустимые методы воспитания к малолетнему ребенку. В публикации говорится, что поздним вечером 16 апреля на одной из улиц женщина, по предварительным данным, находящаяся в состоянии опьянения, кричала на малолетнего мальчика и применяла к нему физическое насилие», — сообщили в СК РФ по Забайкалью.

Ведомство начало доследственную проверку.

Ранее «Чита.ру» опубликовала видео, на котором мать кричала на своего трехлетнего сына в на улице Кайдаловской около Забайкальской краевой стоматологической клиники.

«Не знаю даже, куда еще надо написать и обратиться. Нельзя так с крохами поступать. На вид мальчику 3−4 года. Он до этого кричал: „Мама, не бей!“ Это ненормально», — рассказала изданию очевидица.