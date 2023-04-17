Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах жены в Новосибирской области

17 Апр 2023, 12:38

Сотрудник МЧС найден мертвым в городе Куйбышев Новосибирской области. Речь может идти о самоубийстве.

Сотрудник МЧС вернулся вместе с женой от гостей в Куйбышеве. Супруги поссорились, и мужчина ударил женщину прикладом от ружья, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на неназванный источник.

После этого сотрудник покончил с собой на глазах у жены.

Следственный комитет начал проверку.


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