Сотрудник МЧС покончил с собой на глазах жены в Новосибирской области
17 Апр 2023, 12:38
Сотрудник МЧС найден мертвым в городе Куйбышев Новосибирской области. Речь может идти о самоубийстве.
Сотрудник МЧС вернулся вместе с женой от гостей в Куйбышеве. Супруги поссорились, и мужчина ударил женщину прикладом от ружья, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на неназванный источник.
После этого сотрудник покончил с собой на глазах у жены.
Следственный комитет начал проверку.
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