Новосибирский авиационный колледж закупил оборудование плохого качества по нацпроекту
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Уголовное дело возбуждено из-за поставок оборудования в новосибирский государственный авиационный колледж. Закупки проходили по «национальному проекту».
В октябре 2021 года «неустановленное должностное лицо Новосибирского авиационного технического колледжа имении Галущака подписало акты приема-передачи оборудования ненадлежащего качества. Госконтракт был заключен по нацпроекту «Образование» за 15 млн рублей, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 17 апреля.
«Действия повлекли причинение существенного вреда организации в виде необоснованного перечисления денежных средств поставщику», — уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).
Новосибирский авиационный технический колледж — это госучреждение регионального министерства образования. Его директор — Андрей Брикман.
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