Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 409

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

10:26 38-летний житель Красноярска сжигал цветы в Вечном огне на мемориале по улице Дудинская. Он бросал в огонь и другие предметы, сложенные около памятного комплекса, сообщили в СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенные публично). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

09:35 Новое кладбище с захоронениями членов ЧВК «Вагнер» найдено под Иркутском. Его показали журналисты «Людей Байкала».

«Оградок вокруг могил нет, в изголовье каждой — деревянный крест с табличкой без фотографии. На табличках только имя, фамилия, отчество, даты рождения и гибели. Каждая могила устлана зелеными еловыми ветками, на которых лежат по два венка. Один в цветах российского триколора, второй с эмблемой ЧВК „Вагнер“, на которой написано: „Кровь Честь Родина Отвага ЧВК Вагнер“. Лишь на некоторых могилах, кроме крестов, стоят металлические чёрные памятники с фотографиями», — пишет издание.

Из 53 похороненных наемников ранее публично не сообщалось о гибели 48, отметили «Люди Байкала». Прежде власти и районные издания подтверждали только фамилии пятерых погибших. Минимум 43 были заключенными в возрасте от 20 до 62 лет.

Кроме того, «Люди Байкала» обратили внимание, что на части кладбища есть захоронение обычных контрактников, мобилизованных и добровольцев. Там 13 погибших, и только о смерти шести из них прежде сообщалось публично.

Главное на утро 18 апреля

• В скандальном законопроекте об ужесточении порядка призыва не указано, что электронные повестки будут направляться через сайт госуслуг, заявили в Минцифры РФ в ответ на слова военкома Москвы Максима Локтева, который уверяет, что рассылка электронных повесток в через госуслуги начнется в «тестовом режиме» уже во время нынешнего весеннего призыва.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал госуслуг, через СМС-сообщения и в телефонном режиме», — сказал журналистам Локтев.

Но оснований для рассылки повесток через портал госуслуг сейчас нет, уверяют в Минцифры: «В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через госуслуги. Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан».

• Публицист Александр Архангельский уволился из Высшей школы экономиики по «инициативе руководства Института медиа».

«Я перестал быть ординарным профессором, членом Ученого совета и соруководителем образовательной программы в Высшей школе экономики, — рассказал он в соцсетях. — Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа; я придерживаюсь правила „заявлениями не бросаемся“, но если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию».

В мае 2022 года руководителем департамента медиа ВШЭ стал ведущий программы «Вести» на ВГТРК Эрнест Мацкявичюс. После этого студенты создали петицию против его назначения.

• Главе Татарстана Рустаму Минниханову («Единая Россия») отказали во въезде в Молдову. Его не выпустили из самолета якобы из-за объявления «нежелательным лицом», заявил сам чиновник.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе [дружбы народов]», — сказал Минниханов.

• Авиабилеты на рейсы внутри России могут подорожать еще на 15−30% в 2023 году, предупредили в правительстве. Решение связано с отсутствием денег на субсидии перевозчикам.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом. <…> В связи с этим, возможно, будет рост стоимости перевозок и уменьшение количества рейсов», — сказал замминистра транспорта Игорь Чалик.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.