Стая собак напала на маленького ребенка в Чите
18 Апр 2023, 05:51
«Будут запрошены данные о состоянии пострадавшего ребенка в лечебном учреждении. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев», — рассказали в СК.
Собаки напали на ребенка в Забайкалье. Следственный комитет начал проверку.
Несколько собак напали на малолетнего мальчика в Чите. Ребенка госпитализировали, сообщили в СК РФ по Забайкалью.
Ведомство объявило доследственную проверку.
«Будут запрошены данные о состоянии пострадавшего ребенка в лечебном учреждении. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев», — рассказали в СК.
Прокуратура также начала проверку.
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