Стая собак напала на маленького ребенка в Чите

18 Апр 2023, 05:51

Собаки напали на ребенка в Забайкалье. Следственный комитет начал проверку.

Несколько собак напали на малолетнего мальчика в Чите. Ребенка госпитализировали, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

Ведомство объявило доследственную проверку.

«Будут запрошены данные о состоянии пострадавшего ребенка в лечебном учреждении. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев», — рассказали в СК.

Прокуратура также начала проверку.


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