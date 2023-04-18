Стая собак напала на маленького ребенка в Чите

Самое печальное, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет Светлана Каверзина

Терминал «Толмачёво» так помпезно открывали: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина.