Конфликт из-за негативного отзыва о новосибирской шиномонтажке закончился уличной стрельбой
© t.me/extrennyi_nsk
Стрельба произошла в поселке Кудряшовский под Новосибирском. Конфликт может быть связан с негативным отзывом о работе конкурентов.
Конфликт между владельцами шиномонтажек произошел в Кудряшовском. Видео опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК».
На записи видно, что в конфликте участвуют двое мужчин и женщина. Один из мужчин достает что-то похожее на перцовый баллончик и брызгает в оппонента, тот в ответ стреляет из травматического пистолета.
«Со слов пострадавшего, он оставил негативный отзыв в [сервисе] 2ГИС о своём конкуренте, и тот учинил публичные разборки», — утверждает «Экстренный НСК».
Сообщается о вреде здоровью средней тяжести.
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