Конфликт из-за негативного отзыва о новосибирской шиномонтажке закончился уличной стрельбой

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Конфликт из-за негативного отзыва о новосибирской шиномонтажке закончился уличной стрельбой
18 Апр 2023, 08:56

Стрельба произошла в поселке Кудряшовский под Новосибирском. Конфликт может быть связан с негативным отзывом о работе конкурентов.

Конфликт между владельцами шиномонтажек произошел в Кудряшовском. Видео опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК».

На записи видно, что в конфликте участвуют двое мужчин и женщина. Один из мужчин достает что-то похожее на перцовый баллончик и брызгает в оппонента, тот в ответ стреляет из травматического пистолета.

«Со слов пострадавшего, он оставил негативный отзыв в [сервисе] 2ГИС о своём конкуренте, и тот учинил публичные разборки», — утверждает «Экстренный НСК».

Сообщается о вреде здоровью средней тяжести.


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