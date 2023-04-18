Новосибирский школьник выстрелил из пистолета в одноклассника
18 Апр 2023, 08:59
Ученик одной из школ Дзержинского района пришел на занятия с пневматическим пистолетом. Подросток выстрелил в другого ученика.
Старшеклассник одной из новосибирских школ выстрелил из пневматического пистолета в другого ученика. Полиция проводит проверку.
Ученик одной из школ Дзержинского района пришел на занятия с пневматическим пистолетом. Подросток выстрелил в другого ученика.
«На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий, — сообщили в полиции региона. — Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью».
КП-Новосибирск пишет, что, по предварительным данным, серьезных травм у пострадавшего нет. Подростки учатся в одном классе.
Полиция проводит проверку.
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