Новосибирский школьник выстрелил из пистолета в одноклассника

18 Апр 2023, 08:59

Старшеклассник одной из новосибирских школ выстрелил из пневматического пистолета в другого ученика. Полиция проводит проверку.

Ученик одной из школ Дзержинского района пришел на занятия с пневматическим пистолетом. Подросток выстрелил в другого ученика.

«На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий, — сообщили в полиции региона. — Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью».

КП-Новосибирск пишет, что, по предварительным данным, серьезных травм у пострадавшего нет. Подростки учатся в одном классе.

Полиция проводит проверку.


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