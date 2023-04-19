Более 15 тыс. жителей Иркутской области остались без света

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Более 15 тыс. жителей Иркутской области остались без света
19 Апр 2023, 06:24

Массовые отключения электричества прошли в Иркутской области. Без света остались более 15 тыс. человек.

«Из-за ветра фиксируем массовые аварийные отключения электроснабжения. Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район. Предварительно без света более 15 тысяч человек. Энергетики работают. Но пока порывы ветра достаточно сильны», — сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Чиновник также пообещал, что утром 19 апреля для уборки дорог будет выведена дополнительная техника.

На трассе «Байкал» введено ограничение движения большегрузов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин, добавили в МЧС.


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