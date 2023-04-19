Вагон электрички «Новосибирск-Барабинск» отцепился по дороге

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Вагон электрички «Новосибирск-Барабинск» отцепился по дороге
19 Апр 2023, 07:48

Вагон отцепился от электрички, следовавшей из Новосибирска в Барабинск. Следственный комитет начал проверку.

Последний вагон электропоезда «Новосибирск-Барабинск» отцепился на перегоне «Коченёво-Дупленская», сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 апреля.

«Никто не пострадал, сработала автоматическая остановка вагона при отцепке, пассажиры были пересажены в другие вагоны электропоезда и доставлены до пункта назначения», — рассказали в ведомстве.

СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Задержка в движении поездов составила более часа, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


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