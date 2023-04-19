Вагон электрички «Новосибирск-Барабинск» отцепился по дороге
© t.me/zstproc
Вагон отцепился от электрички, следовавшей из Новосибирска в Барабинск. Следственный комитет начал проверку.
Последний вагон электропоезда «Новосибирск-Барабинск» отцепился на перегоне «Коченёво-Дупленская», сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 апреля.
«Никто не пострадал, сработала автоматическая остановка вагона при отцепке, пассажиры были пересажены в другие вагоны электропоезда и доставлены до пункта назначения», — рассказали в ведомстве.
СК начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
Задержка в движении поездов составила более часа, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Новости из рубрики:
Мнения
Самое печальное, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет
Терминал «Толмачёво» так помпезно открывали: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина.
Последние материалы
«Сибирский цемент» сократил производство цемента почти на 13% Участники совещания с замгенпрокурора заявили об отставании системы ФАПов в Новосибирской области Умерший основатель новосибирского крематория признан виновным во взятке патологоанатому «Тут на плотах катались»: строящуюся по нацпроекту амбулаторию затопило под Новосибирском Новосибирский государственный госпиталь ветеранов не соответствует стандартам. Туда кладут раненых в «спецоперации»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo