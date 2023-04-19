«Тут на плотах катались»: строящуюся по нацпроекту амбулаторию затопило под Новосибирском

© скрин с видео, снятом около амбулатории

Амбулатория, которую строят в поселке Мичуринский под Новосибирском по нацпроекту, оказалась подтоплена, сообщили местные жители. Они утверждают, что ранее выступали против выбранной под медучреждение площадки — ее регулярно затапливает, но решение продавили власти. Подряд на строительство получила компания, руководитель которой, как сообщали СМИ, работал в организации-заказчике строительства. У фирмы есть и другие госконтракты, некоторые из них уже расторгнуты. Строительство амбулатории уже затянулось и подорожало.

Строительство амбулатории в поселке Мичуринский Новосибирского района, которое ведется по нацпроекту, пришлось приостановить из-за подтопления здания, сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в соцсетях. Объект расположен не на ее округе, но мимо ситуации она пройти не смогла. По информации депутата, теперь подвал и территорию сушат. Когда снова приступят к работе — неизвестно.



«Проблема в том, что стройку затапливает талыми водами. И это не случайность, сюда приходят талые воды со всей окрестности и десятки лет приходили. Все жители Мичуринского знали: здесь строить нельзя. Пытались отстоять свою позицию на публичных слушаниях. Но районные власти проломили решение ставить амбулаторию именно здесь. Как мне говорят: хотели еще получить дополнительные средства из областного бюджета на антипаводковые мероприятия», — пишет Каверзина.

Она приложила видео со стройки — на нем коробка строящегося здания, и человек, представившийся местным жителем, объясняет, на сколько ступенек вода поднялась в подвале. Он говорит, что эту территорию затапливало всегда — «ребятишки на плотах катались».

В конце марта администрация Мичуринского сельсовета во «ВКонтакте», кстати, сообщала о порыве канализации в поселке «в связи с большим объемом талых вод» (подтопило многоэтажный жилой дом) и работе над решением проблемы. В местном сообществе также писали о проблемах с электричеством и связывали это со строительством медучреждения.

Угроза подтопления будущей амбулатории активно обсуждалась еще при выборе участка в 2020—2021 годах, вспомнил в разговоре с Тайгой.инфо один из жителей Новосибирского района. Тогда и население, и местные депутаты говорили, что он затапливается и не подходит для стройки, предлагался альтернативный вариант. Кроме того, ставился вопрос о выносе коммуникаций. Все это могло привести к удорожанию строительства, опасались депутаты. Записи обсуждений опубликованы в местном паблике.

Замглавы Новосибирского района Фёдор Каравайцев (так его представили на записи и в комментарии к ней) тогда парировал — все проблемы решаемы, в противном случае жители вообще останутся без новой амбулатории еще на несколько лет.

«При строительстве любого объекта подготавливается сначала проект, и проектом предусматриваются и высотные отметки, и дренажная система, также и вынос сетей. Берутся технические условия именно на вынос сетей, и все это выполняется <…> непосредственно в процессе работы. И ни о каком затоплении здесь речи быть не может», — уверял Каравайцев.

18 апреля — тогда же, когда появился пост у Каверзиной, вышло очередное обновление информации об исполнении госконтракта на строительство амбулатории в Мичуринском — судя по документу, объем выполненных работ оценивается в сумму свыше 68 млн рублей, среди них — сооружение ливневой канализации стоимостью 1,8 млн рублей.

Амбулатория: под контролем губернатора

В июне 2021 года губернатор Андрей Травников рассматривал обращения жителей Новосибирского района и заявил, что строительство амбулатории в Мичуринском должно стартовать в 2022 году с вводом в эксплуатацию в тот же год: «Я беру этот вопрос на контроль».

Подготовка площадки под строительство собственно амбулатории началась лишь в августе 2022 года. «Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта „Модернизация первичного звена здравоохранения РФ“ национального проекта „Здравоохранение“», — сообщал минздрав.

Предполагается, что врачебная амбулатория будет обслуживать население поселков Мичуринский и Элитный, она рассчитана на 100 посещений в смену.

Застройщиком выступает ООО «Ликстрой» — согласно распоряжению губернатора, закупка была проведена у единственного поставщика, то есть без торгов.

В карточке контракта на сайте госзакупок опубликован документ, датированный августом 2022 года — там стоимость объекта — более 196 млн рублей (средства федерального и областного бюджета), срок исполнения — декабрь 2022 года. Сейчас в карточке указана цена более 228 млн рублей — она же фигурирует в дополнительном соглашении, датированном мартом 2023 года, срок исполнения контракта — 31 августа 2023 года.

Справедливости ради, отметим, что стоимость амбулатории сейчас сопоставима с ценой контракта на аналогичный объект в Кудряшах (231 млн рублей), заказчиком строительства обоих выступает Управление капитального строительства Новосибирской области (УКС). Застройщик там другой. Но и «Ликстрой» не остался без Кудряшовского — там компания обязалась возвести школу, цена контракта — свыше 690 млн рублей (заказчик — УКС).

Что за фирма

«Ликстрой» в Новосибирске на слуху, в том числе из-за строительства школы, правда, другой. В 2022 году фирма взялась построить школу №57 в Новосибирске (вместо аварийной), однако очень быстро контракт расторгла.

«Подрядчик переоценил свои возможности, заявился на торги, выиграл, а когда понял реальный объем работ, сроки и качество, тогда и решил расторгнуть договор. Сейчас он уходит с площадки. Будет объявлен новый конкурс. К серьезной работе, к свайному полю он не приступал», — говорил «Сибкраю» вице-спикер городского совета депутатов Евгений Лебедев.

С УКС-ом у фирмы, согласно данным «Контур.Закупки», было заключено восемь контрактов, один из которых — строительство детсада в Чанах — расторгнут.

Фирма «Ликстрой» с февраля 2022 года полностью принадлежит Наталье Фазлыевой (ранее собственником был Вахабов Малик Расул Оглы), а ее директором является Виктор Шарипов. Выручка компании, по данным «Контур.Фокус» в 2022 году составила 257,9 млн, увеличившись на 84%, чистая прибыль — 960 тыс.

Среди других серьезных заказчиков компании в системе «Контур.Закупки» упоминаются структура МЧС и прокуратура Алтайского края.

«Планы на 2022 год у нас, как всегда, очень серьезные и масштабные. Большой объем работы будет в Коченево на территории Сибирского спасательного центра МЧС, где предстоит реконструкция общежития, конференц-зала и двух складских помещений, — рассказывал в одном из интервью в начале 2022 года Виктор Шарипов. — Еще один серьезный проект федерального уровня — реконструкция ФКП „Анозит“, включенного в перечень стратегических предприятий России. Сейчас специалисты нашей компании работают над проектом реконструкции этого завода».

«Анозит» в 2022 году подаст в суд на «Ликстрой», правда, потом откажется от претензий.

«Нас с братом с детства учили: то место, где мы живем, надо постоянно улучшать, это наша малая родина. Отец — Рашид Яковлевич Шарипов — удивительный человек, он созидатель по характеру и по жизни, сейчас он трудится в Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области», — откровенничал Шарипов-младший.

В том же тексте, сообщалось, что уверенности в выполнении «серьезных проектов» Виктору Шарипову, помимо поддержки родных и профессионального образования, придает опыт работы в Управлении капитального строительства Новосибирской области.