Новосибирский государственный госпиталь ветеранов не соответствует стандартам. Туда кладут раненых в «спецоперации»

© t.me/genprocsfo. Дмитрий Демешин (в центре), Андрей Травников (левее)
Новосибирский государственный госпиталь ветеранов не соответствует стандартам. Туда кладут раненых в «спецоперации»
19 Апр 2023, 09:30

Здание новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №2, где лежат раненые на «спецоперации» в Украине, не соответствует стандартам, заявила его главный врач. А заместитель генпрокурора РФ в присутствии губернатора Андрея Травникова потребовал обеспечить раненых необходимыми лекарствами.

Заместитель генпрокурора Р Ф Дмитрий Демешин проинспектировал здание областного «Госпиталя ветеранов войн №2», где «проходят лечение ветераны войн и участники специальной военной операции на Украине», сообщили в пресс-службе сибирского управления Генпрокуратуры 19 апреля.

Демешина сопровождал губернатор-единоросс Травников. Госпиталь подотчетен областному минздраву во главе с Константином Хальзовым.

«Он [Демешин] заслушал доклад главного врача медицинского учреждения Людмилы Канунниковой, которая сообщила, что госпиталь не соответствует установленным стандартам, поскольку требуется капитальный ремонт кровли и помещений здания, — сказано в сообщении ведомства. — Осмотрены объекты, где уже начаты отдельные виды работ. Дмитрий Демешин поручил прокурору области обеспечить надзорное сопровождение выполняемых работ с тем, чтобы обеспечить проведение капитального ремонта здания госпиталя в установленные контрактами сроки, использование выделяемых финансовых средств строго по целевому назначению».

Более того, пациенты и работники госпиталя сами «просили оказать содействие в ремонте помещений стационара госпиталя» и «проверить качество оказываемых учреждением медицинских услуг».

«Граждане сообщили о необеспечении лекарственными препаратами ГБУЗ НСО „Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27“, непринятии мер к строительству фельдшерско-акушерского пункта в поселке Светлый Коченевского района», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Демешин потребовал «обеспечить бойцов из зоны СВО» всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими услугами.


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