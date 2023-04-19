Новосибирский государственный госпиталь ветеранов не соответствует стандартам. Туда кладут раненых в «спецоперации»
Здание новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №2, где лежат раненые на «спецоперации» в Украине, не соответствует стандартам, заявила его главный врач. А заместитель генпрокурора РФ в присутствии губернатора Андрея Травникова потребовал обеспечить раненых необходимыми лекарствами.
Заместитель
Демешина сопровождал губернатор-единоросс Травников. Госпиталь подотчетен областному минздраву во главе с Константином Хальзовым.
«Он [Демешин] заслушал доклад главного врача медицинского учреждения Людмилы Канунниковой, которая сообщила, что госпиталь не соответствует установленным стандартам, поскольку требуется капитальный ремонт кровли и помещений здания, — сказано в сообщении ведомства. — Осмотрены объекты, где уже начаты отдельные виды работ. Дмитрий Демешин поручил прокурору области обеспечить надзорное сопровождение выполняемых работ с тем, чтобы обеспечить проведение капитального ремонта здания госпиталя в установленные контрактами сроки, использование выделяемых финансовых средств строго по целевому назначению».
Более того, пациенты и работники госпиталя сами «просили оказать содействие в ремонте помещений стационара госпиталя» и «проверить качество оказываемых учреждением медицинских услуг».
«Граждане сообщили о необеспечении лекарственными препаратами ГБУЗ НСО „Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27“, непринятии мер к строительству фельдшерско-акушерского пункта в поселке Светлый Коченевского района», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Демешин потребовал «обеспечить бойцов из зоны СВО» всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими услугами.