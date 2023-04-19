Умерший основатель новосибирского крематория признан виновным во взятке патологоанатому

© crematori-nsk.ru. Сергей Якушин
Умерший основатель новосибирского крематория признан виновным во взятке патологоанатому
19 Апр 2023, 10:19

Создатель первого в России частного крематория Сергей Якушин признан виновным в даче взятки. Известный новосибирский бизнесмен умер еще в 2022 году. Его семья связывала уголовное преследование переделом рынка похоронных услуг.

Судья Заельцовского райсуда Новосибирска Галина Лазарева признала Якушина виновным по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки). Он освобожден от «отбытия наказания в связи со смертью», сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмена задержали в Санкт-Петербурге вечером 2 ноября 2021 года и отправили под домашний арест. По версии следствия, в 2011—2019 годах он через посредника якобы заплатил 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Михаилу Козяеву.

Сергей Якушин скончался в июле 2022 года. Он болел и лечился от онкологии, говорил его сын.

Самого Козяева ранее признали виновным в получении взяток от похоронщиков за «информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах» (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК).

Источники редакции в отрасли отмечали, что состав, который вменяли патологоанатому и другим фигурантам, представляет собой «агентские услуги», и по смыслу схож с тем, когда врачи рекомендуют лекарства тех или иных фармацевтических компаний, а потом получают проценты с выписанных рецептов.

Семья Якушиных связывала уголовные дела с переделом рынка похоронных услуг.

Новосибирский крематорий семьи Якушиных — первый частный крематорий в России. Кроме того, на его территории работает Музей мировой погребальной культуры, который включен в программу сохранения мирового наследия похоронной культуры при ЮНЕСКО. Второй крематорий в Новосибирске входит в МУП «Похоронный дом „ИМИ“», который возглавляет депутат горсовета Сергея Бондаренко («Единая Россия»).


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